De padre bromista a símbolo contra la violencia

Su familia insiste en que “Javier murió en un acto demasiado violento” y no quieren “más violencia”. “Si esto le hubiera pasado a otra persona, estoy completamente segura que él no se hubiese quedado callado ante un acto tan reprochable”, dijo Garzón.

Dejó huérfanos a dos niños de 11 y 15 años, una novia destrozada y sueños truncados. “Lo que más me duele es la forma en que me lo mataron (…) sin piedad, esa tortura, me imagino lo que habrá sufrido”, dijo Maura Dotti, de 33 años y novia de Javier durante los últimos cinco.

