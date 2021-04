“De milagro nada, esto es todo trabajo y mucha dedicación a nuestra pasión”

En el caso del francés Ferland Mendy necesita más tiempo de recuperación de su problema muscular y es duda para las semifinales de la Liga de Campeones. “Mañana no va a estar con nosotros, todavía no ha entrenado con el equipo, está en proceso de recuperación. Veremos cada día para el partido del miércoles”.

La derrota del FC Barcelona no alegra al técnico pese a la puerta abierta que supone de nuevo de cara al título: “No me alegro de las derrotas de los rivales, tenemos que mirar hacia nosotros y concentrarnos en nuestra temporada”.

Precisamente sobre las bajas y la gestión de minutos, Zidane considera que contra los contratiempos no se puede luchar, por lo que sacará lo mejor que tenga: “ Las cosas que pasan alrededor no podemos controlar y nos centramos solo en lo que podemos controlar. Vamos a meter el mejor equipo para intentar ganar mañana. Hemos tenido muchos cambios este año, lesionados…queremos competir mañana”.

