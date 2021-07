De ‘Mi hogar, mi destino’ a ‘Tierra amarga’: así es İbrahim Çelikkol

Durante toda su relación hubo continuos rumores de las salidas de Çelikkol, que siempre derivaban en libertinaje, hasta que tres años y medio después de estar saliendo juntos con continuas peleas (que habrían llegado a tener tintes violentos), Çakır no pudo más y le dejó, no habiendo hecho las paces , como ella misma ha recalcado.

Cuando era joven le apasionaban los deportes (algo que no ha dejado de practicar), si bien en particular destacó en el baloncesto gracias a su 1,87 de estatura. Llegó, incluso, a participar en la Liga Nacional Juvenil de Turquía. Sin embargo, justo cuando se hizo adulto a efectos legales le sobrevino uno de los momentos que más le marcaron (tanto a él como a su hermana): el fallecimiento de su padre, jugador de fútbol, cuando acababa de cumplir 18 años. Abandonó entonces las canchas y se decantó por la moda.

A cualquier fan de la reciente ola de ficciones turcas que están llegando a nuestras cadenas no le es desconocido el nombre de İbrahim Çelikkol , que desde un tiempo no deja de encadenar un trabajo tras otro y cuyo reconocible rostro de muy marcadas ficciones se ha dejado ver desde en la piel del delincuente Ferhat Aslan en Amor en blanco y negro hasta la recién finalizada hace unos meses Mi hogar, mi destino.

