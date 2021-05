De medallas, adefesios e ilegalidades

Columnas jónicas y otros horrores aparte, el desaguisado de la Gobernación de Coclé tuvo su momento cumbre al caer el manto azul que cubría la estructura el pasado 30 de abril, dejando ver la leyenda “Bicentenario de la República de Panamá”. Todo indica que el gobernador Palacio y los creadores del adefesio no entendieron que celebramos doscientos años de vida republicana, lo que no significa que la República de Panamá inició en 1821. Pero esa es, literalmente, otra historia.

Frente a esta evidente extralimitación de funciones, algún abogado de los que estos días abundan en las asesorías legales del Estado -particularmente los del Ministerio de Gobierno- debería haberle explicado al señor gobernador de Coclé, que no puede hacer aquello que la ley no le permite expresamente…. que eso está prohibido.

Son todos asuntos muy graves que están poniendo en jaque cada día el Estado de derecho y el sistema democrático. Pero no son los únicos. Hay otros que podrían dar risa, pero en realidad no tienen gracia alguna.

