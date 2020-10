de manera repentina en el estado de Florida

Aún no se ha revelado el motivo por el cual falleció la ex Miss Universo, pero dicen que el pasado 12 de Octubre la ex reina de belleza sufrió una herida fuerte en la cabeza.

Muere ex Miss Universo. En el estado de Florida falleció las ex Miss Universo de Estados Unidos, Leanza Cornett de manera repentina a sus 49 años de edad, según reporte de portal People en Español.

