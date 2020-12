¡De luto!, Joselyn Cano, la Kim Kardashian mexicana pierde la vida

La publicación de Carrillo causó enormes reacciones, sus seguidores mostraron de inmediato sorpresa y consternación por la repentina partida de la joven modelo. Algunos compartieron incluso que la seguían de muchos años atrás, cuando ella aún no se sometía a cambios estéticos y era realmente bella tal y como era. Otros internautas señalaron lo lamentable que es que una mujer tan joven y hermosa pierda la vida por vanidad, por cirugías que realmente no son necesarias y menos, siendo ella ya tan atractiva.

You May Also Like