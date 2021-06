de Luis Enrique a Laporte, los capitanes, el banquillo…

No es tanto por falta de calidad, que evidentemente la tienen, sino porque ninguno de ellos es un jugador diferencial de los que puede servir de revulsivo cuando la situación lo requiere. Futbolísticamente, esta selección es un buen grupo pero falta un jugador clave. ¿Cambiaría la cosa si Adama Traoré empieza a contar más? Posiblemente no, pero por probar…

Ya desde el mismo momento de la lista de convocados generó cierta polémica por las ausencias (no tanto la de Sergio Ramos , pero también), y en sus decisiones en los dos partidos disputados se ha visto que no encuentra la clave para desatascar los encuentros que se ponen cuesta arriba.

Eso no significa que la culpa de la situación que atraviesa el combinado nacional sea suya, o no al menos al 100%, ya que como se vio ante Polonia, en este equipo hay más problemas de fondo y, con ello, varios señalados. A todos ellos se pueden unir las decisiones de Luis Rubiales , a quien habrá que pedir explicaciones más adelante. Desde el bochorno de las vacunaciones , pasando por la elección de la Cartuja , pero ahora en medio del torneo hay que mirar a lo que ocurre en el combinado nacional. Que no es poco.

