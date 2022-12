De Luis Enrique a Ferran Torres… todos los señalados en la debacle de España en el Mundial de Qatar

Solo pareció tirarlo con convicción el futbolista del PSG, precisamente el que parecía llegar con más dudas a la cita después de disfrutar de pocos minutos en su club y de no haber siquiera debutado en Qatar hasta tres minutos antes de los penaltis. No había fallado un penal en toda su carrera, y le tocó ante Marruecos . La poca decisión sí que pareció invadir a los centrocampistas de Valencia y Barça, que corrieron hacia el esférico con más miedo que ganas.

Los tres fallos en los tres primeros -y únicos- lanzamientos desde los 11 metros también ponen en entredicho al entrenador. “Para mí no son una lotería, gana quien tiene mejor portero o mejor domina sus nervios en los lanzadores”, dijo antes del partido. También que los futbolistas debían venir con al menos mil penaltis practicados en sus clubes , “porque si esperamos a la concentración para ensayar penaltis no te da tiempo”.

