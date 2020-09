De los millones de la NBA a pedir plata en un semáforo, la última ‘jugada’ de Delonte West

El exjugador de la NBA, Delonte West, volvió a protagonizar otro triste epidodio después de que fuera visto en un semáforo de Texas pidiendo dinero.

Durante su carrera de nueve temporadas en la NBA, el deportista ganó 16,2 millones de dólares vistiendo las camisetas de los Celtics, Cavaliers y Mavericks.

El base jugó 432 partidos en la mejor liga del mundo de baloncesto y promedió 9,7 puntos; 3,6 asistencias y 2,9 rebotes antes de poner fin a su carrera en 2012.

¿Por qué no recibe ayuda de la NBA?

La NBA, Doc Rivers, Jameer Nelson y la Asociación de Jugadores han estado tratando activamente de ayudar a West, pero las acciones han sido en vano.

El exjugador sufre de trastorno bipolar y ha sido protagonista de diferentes escándalos dentro y fuera de la cancha. En 2010 su nombre encabezó titulares en periódicos tras señalarse que mantenía una relación con Gloria James, la madre de su ex compañero en los Cavaliers LeBron James.

En 2016, un fanático lo vio y le preguntó si era la exestrella de la NBA.

West respondió … “Ya no me refiero a esa vida”.

Más recientemente, en enero de 2020, Delonte fue captado en un video involucrado en una pelea callejera.

Según TMZ, hay personas que están desesperadas por ayudar a Delonte … pero él no se deja ayudar.

Delonte west really out here in north dallas smh pic.twitter.com/9SxZzIO5AP— (@CallTcooks) September 22, 2020