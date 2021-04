de los activos que contienen a la edad de la piel

Para tratarlas, los compuestos a base de retinol, vitamina A y ácido glicólico son la mejor opción para las secas, mientras que las grasas necesitan textura en gel, vitamina C y E. Por su parte, las mixtas, deben optar por cosméticos nutritivos, ligeros, sedosos y ricos en vitaminas A, C y E. Otro aspecto importante es la edad, puesto que conforme avanzan los años, las necesidades son distintas. Hasta los 25 años basta con un tratamiento hidratante diario. De ahí a los 40 se debe empezar a prevenir con un tratamiento superficial que ayude a tratar las líneas de expresión. Después de los 40, hay que apostar por tratamiento específico contra el envejecimiento cutáneo a base de cremas más nutritivas.

