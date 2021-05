De lo sublime a lo ridículo

La Covid -19 ha dejado muertos y lisiados, y originado un pandemonio que no se sabe para dónde ir o, simplemente, no se quiere ni mencionar. Se han producido tantas bajas y estragos similares al de una guerra mundial, en donde los sobrevivientes aun no pueden cantar y festejar victoria alguna.

Aunque parece algo insignificante, la verdad es que no se sabe si el presidente de la Republica tiene asesores, incluyendo de imagen, porque desde el primer discurso cuando asumió la Presidencia, la sucesión de errores, cuestionamientos y deslices no han cesado.

