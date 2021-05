De lo esencial en las prácticas culturales de lectura

He aquí otra palabra clave: lo esencial. Existen muchas actividades vinculadas al libro y la lectura: concursos literarios, fechas conmemorativas, caravanas de lectura, hora de cuentos, ferias municipales, donaciones de libros, inauguraciones. Hay momentos en que estas acciones se quedan en simples hechos de relaciones públicas, y lo esencial no se ve y la significación de la lectura queda relegada y opacada por la trivial propaganda. Para que cualquier iniciativa tenga sentido, debe resaltar varias cosas: el sentido de su programa, el imaginario de la comunidad, el sentir de los niños y los jóvenes, la construcción de la subjetividad, el valor social de la palabra, la revaloración de la memoria social, la creatividad y el pensamiento crítico, por citar algunas.

Cuando Flaubert se defendió del crítico Sainte-Beuve con la frase “ siempre me he esforzado por llegar al alma de las cosas” , estaba aportando uno de los conceptos más importante al difícil oficio de escribir: descubrir para conocer. Cuando creemos que conocemos las cosas en realidad es porque no las hemos descubierto y, sin embargo, han estado allí siempre. Dice William Ospina: “Hay un tipo de excelente poesía que nos muestra las cosas más prodigiosas como hechos naturales, pero la mejor poesía es la que nos muestra las cosas más naturales como hechos prodigiosos”.

Dice Milan Kundera que el novelista, contrariamente al poeta y al músico, debe saber acallar los gritos de su propia alma. En el lenguaje prosaico no hay necesidad de que nuestro “yo” opine sobre la realidad; basta con que lo hagan nuestros personajes que con ese fin han sido creados: descubrirnos el mundo (ya sea de manera cruel o hermosa), a través de sus acciones. En cambio, en el lenguaje poético, el poeta desnuda su alma y su personalidad para descubrir lo esencial y efímero de la realidad. Ya no es un personaje el que habla, sino una voz poética, un hablante lírico, como dicen los críticos.

You May Also Like