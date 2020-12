De la reversión del Canal y la soberanía

Un 31 de diciembre de 1999 se cumplió con lo dispuesto en el Tratado Torrijos- Carter referente a la entrega del canal a manos panameñas, reversión de la zona canalera y la retirada del ejército norteamericano del territorio nacional, alcanzando por fin parte de una victoria como “república”, luego de la independencia de Panamá de Colombia, que muchos llaman separación renace una nueva alianza con los Estados Unidos que argumentando la salvaguarda, protección y cuidado del Canal de Panamá, ocuparon tierras cercanas a este en el atlántico y el pacífico para situar bases militares que incluían hospitales, escuelas, viviendas, parques, puertos, etc. A estas áreas los panameños no teníamos acceso era territorio soberano norteamericano en el corazón de nuestro Panamá.

