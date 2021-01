de la pantalla a los formatos que admite (¡sin pasar por alto el precio!)

La compra de este dispositivo incluye tres meses de acceso gratuito a Kindle Unlimited, el servicio de streaming de Amazon que te ofrece más de un millón de títulos de diversos géneros y autores . Esta plataforma es apta para lectores empedernidos que no entienden un día de su vida sin tener un libro entre las manos. Para acceder a su catálogo no es necesario contar con un Kindle, puesto que basta con descargarse la aplicación de lectura para hacerlo desde cualquier dispositivo. Una vez superados los periodos de prueba, el precio del servicio es de 9,99 euros al mes.

Aunque el papel guarda un encanto difícil de sustituir, los libros electrónicos no paran de ganar adeptos. Y es que solo hace falta un buen gadget y una suscripción para tener a mano numerosos títulos con los que ponernos al día con aquellos clásicos que nunca acabamos de leer o con los nuevos best sellers que tantas conversaciones copan a nuestro alrededor. La dificultad, así, no está en encontrar aquellos títulos que nos trasportarán a otros mundos y nos permitirán conocer a nuevos personajes, sino en dar con un dispositivo que aúne la calidad precio que se adapta a cada usuario. Pero, ¿cuáles son las características que nunca deben faltar en un buen libro electrónico?

