de la meditación a trabajar la autoaceptación

No sabemos lo que va a pasar en el futuro, solo somos dueños del presente pero tampoco podemos controlar determinadas situaciones. Dejarse llevar y no pensar en el ‘qué pasará’ es otra de las opciones para evitar un desajuste emocional.

Se ha de aceptar la realidad. Muchas veces no nos gustan muchas cosas que no podemos cambiar. Si aceptamos esa realidad, viviremos más en paz con nosotros mismos.

A lo largo de nuestra vida experimentamos alegría, tristeza, ira, miedo… Todas ellas son reacciones de las emociones conocidas por todos nosotros pero no por ello dejan de tener complejidad. A pesar de que muchos de nosotros hemos sentido nerviosismo o ansiedad , aún no somos conscientes del riesgo que genera un mal manejo de las emociones al desencadenar en una enfermedad o bloque mental.

