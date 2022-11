De la mano de José Ramón Mena, Invertis Securities cumple 10 años. ¿Por qué sólo ahorrar si puedes invertir?

José Ramón Mena Mauriz nunca pensó hacer carrera en la banca, pero entre números, inversiones, clientes y amigos que siguieron sus proyectos, ha sumado 28 años de experiencia en el rubro de las inversiones. En sus inicios fue forjado por banqueros que vieron sus destrezas y ganas de aprender, hasta convertirse en socio y presidente de la junta directiva de Unibank. El próximo mes de diciembre, celebrará 10 años de su emprendimiento personal: la Casa de Valores Invertis Securities cumple una década de haber incursionado en el mercado de valores acompañando a sus clientes a crecer su patrimonio por medio de una relación cercana, cálida y amable.

Es que desde sus inicios, Invertis Securities fue sinónimo de solidez e innovación, algo que se afianza en la actualidad al haber sido pioneros en tener un App propia, Invertis Mobile, para darle acceso a los panameños en tener la oportunidad de invertir en la bolsa de valores internacional con autonomía y desde bajos montos, bajo la protección de Pershing (Bank of New York), uno de las entidades más antiguas y prestigiosas de Estados Unidos.

¿Qué le atrajo de hacer carrera en la industria de la banca?

Mi inicio en la banca había sido por accidente, no estudié banca, pero estaban buscando una persona que atendiera una cartera de clientes españoles y asistí al llamado. En mi primera entrevista, me preguntaron ¿qué sabes de banca? y les dije: ‘sólo sé sacar dinero, pero ¿qué están buscando? yo aprendo rápido’. La persona se rio. Era Manuel Barredo, un banquero español que creyó en mí y del que aprendí muchísimo. Al mes, me preguntó: ‘¿cómo vas?’. Me siento como un mensajero con corbata, le respondí. ‘¿Cómo así?’, me dijo. ‘Es que todo lo que hago es ir donde el cliente y cuando me pregunta algo regreso a la oficina a preguntar qué hacer’. Desde ese día me invitó al comité ejecutivo, sentado a su derecha. Él vio que tenía ganas y me dio la oportunidad.

¿Cómo continuó el aprendizaje?

Pronto me di cuenta que el mundo financiero era donde quería estar, desde joven he sido capaz de medir mis objetivos y capacidades y la banca comercial fue donde encontré mi primer peldaño. Me establecí una metodología propia para ir aumentando exponencialmente mi cartera de clientes; realizaba muchas visitas, caminé mucho, y con alta disciplina fui cerrando tratos, y a su vez, manteniendo a mis clientes bien atendidos y satisfechos. Esa disciplina rindió sus frutos, fui creciendo y pronto me convertí en gerente comercial nivel país. Viví una época caracterizada por fusiones y adquisiciones de entidades financieras, el banco para el que trabajaba en ese entonces Banco Atlántico, fue comprado por Banco Sabadell, y luego este a su vez por Banco Continental. En ese proceso, de cuatro colegas españoles que trabajábamos allí, fui el único que decidí continuar en Banco Continental como Vicepresidente de Banca Comercial. Tomé una decisión acertada. Luego el Banco Continental fue comprado por el Banco General.

¿Qué lo llevó al Mercado de Valores?

Estando en Banco Atlántico en una reunión de directiva, nos informan que la entidad incursionaría en banca de inversión para complementar su oferta de productos, y me tocó participar de la creación desde cero de aquella casa de valores. Era 2001, empezamos con los trámites para sacar la licencia para operar en Panamá, y ese mismo mes fue el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces mi primera experiencia fue ver el mercado de valores derrumbarse. Crisis como esa me tocó vivir; algo que no se enseña en ninguna universidad, ni seminario, y me refiero a tener que atender a clientes en medio de la incertidumbre como el cierre del NYSE, que se prolongó por 4 días aquel fatídico 11 de septiembre; posteriormente en el 2008 viví la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos. A veces estoy en mi casa viendo una película con mi esposa, y aparecen temas de la bolsa durante 2001 o 2008 y le digo, ‘ese día yo estaba al otro lado del teléfono tomando decisiones’. Además que me encanta estudiar, tengo tres licencias, y hoy día estoy certificándome en Finanzas Verdes en la Universidad de Frankfurt. Son finanzas desde la sostenibilidad y el sentido ambiental. Los inversionistas están empezando a decidir sus inversiones según las actividades que hacen las empresas, que por muy rentable que sea, la gente no invierte si se la pasa contaminando al mundo. Cada vez hay más empresas que quieren financiar sus actividades con calificación de bonos verdes, y si nosotros estamos en el mercado de valores y somos parte del engranaje, es importante estar informado al respecto.

¿Cómo surgió Invertis Securities?

A finales de 2012 decidí sumar un paso más a mi carrera profesional y abrir una Casa de Valores donde los clientes pudieran obtener todo lo que yo pensaba que se podía ofrecer desde Panamá. Invertis Securities nació conmigo como único accionista, y en 2014 pensando a largo plazo y de manera estratégica nos incorporamos en Grupo UniBank.

¿Invertis Securities exige el monto mínimo de inversión de 100 mil dólares qué requieren la mayoría de las Casas de Valores de Panamá?

Desde el inicio, mucha gente me preguntaba: ‘¿cuánto necesito para abrir una cuenta de inversión?’. Decidí abrir el compás, siempre buscando que la gente tuviera la oportunidad de invertir. Por monto de inversión nunca le he negado una relación a un cliente. Creo que es alentador dar la oportunidad y enseñar. En 2020, en plena pandemia, ampliamos nuestras capacidades y desarrollamos junto a Pershing ( Bank of New York) una App llamada Invertis Mobile para que los clientes desde sus celulares o su computadora puedan comprar cualquier acción, desde cualquier parte del mundo.

¿Cómo ha sido la respuesta?

Muy positiva, los usuarios del App Invertis Mobile están encantados, operan tranquilamente y se manejan ellos mismos, y el App cumple con todos las exigencias del regulador. Es parte de un proceso de digitalización con estándares de Estados Unidos. Y a nivel de custodia, de seguridad y de manejo, la aceptación ha sido muy buena, los clientes que la tienen no la sueltan porque es una herramienta suficientemente robusta y a la vez sencilla que puede manejar cualquier persona. El cliente desde su casa, desde la playa o desde cualquier lugar del mundo, mientras está de viaje, puede acceder a su cuenta y operar.

¿Los pasos son sencillos?

Los pasos son: querer tener una cuenta de inversión, descargar el App, alimentar su cuenta y empezar a comprar o vender. Es bastante sencillo. Es muy importante mencionar que las cuentas son segregadas y a nombre de cada cliente, en un banco reconocido de Estados Unidos y eso le da transparencia y seguridad al inversor.

¿Y cómo ayuda Invertis Securities en este primer paso?

Primero explicándoles que no está en un mundo desconocido, que es más sencillo de lo que parece, los llevamos de la mano en cada paso y en las principales recomendaciones. Las inversiones no son solo para las personas adineradas, esa mentalidad ha cambiado, y la gente joven invierte más rápido porque hay más información de las empresas, de lo que pasa en la bolsa, de las tendencias, también las redes sociales recomiendan invertir, y en la medida que hablemos más de inversiones será mucho más fácil poder hacerlo.

En un panel reciente del evento ‘Ella Invierte’ que promueve inversión en mujeres, usted habló de cifras muy bajas en la participación de la mujer en el mercado de valores

El tema es que hay pocas mujeres invirtiendo, y eso me duele, como lo comenté en el foro, cuando las mujeres invierten lo hacen súper bien, son sumamente disciplinadas, metódicas, analizan las cosas, y le restan a algo, que tal vez los hombres tenemos, que es el impulso. Junto al equipo de Invertis Securities vamos a seguir ayudando a que las mujeres se acerquen cada vez más, y que cuenten con nosotros para gestionar su portafolio. En el foro comenté ‘¿por qué sólo ahorrar si puedes invertir,?’ Si ahorramos parte de nuestros ingresos con un propósito como la educación de nuestros hijos, o para un viaje, o para una emergencia, ¿por qué sólo ahorrar? cuando le pregunto a una persona ‘¿te gustaría ser accionista de Coca Cola?’, me dicen sí claro, entonces ¿por qué no lo eres? ¿Te gustaría ser accionista de la compañía Disney?, si por supuesto, ¿por qué no lo eres? Un banco no es solo para que ahorres, puedes ser accionista de ese banco, el mercado de valores te da la oportunidad de romper ese mito, y tienes los mismos derechos comprando una acción o siendo el accionista mayoritario.

¿Tienen pensado seguir con estas iniciativas de inclusión financiera?

Por supuesto. Creemos que debemos de ser parte de la solución y trabajar por reducir la brecha que existe en el acceso al mercado de valores, y principalmente por parte de las mujeres. Por tal motivo, estamos promoviendo en este momento un movimiento en este sentido, junto a dos orgorganizaciones que impulsan el empoderamiento de la mujer en Panamá.

¿Cómo guían a los inversionistas que necesitan apoyo?

Nosotros hacemos trajes a la medida para cada cliente, porque cada uno tiene necesidades y características diferentes en su perfil de inversión y objetivos. Hemos creado modelos de carteras de inversión como por ejemplo: ‘La Cartera Select Income ,que genera ingresos recurrentes invirtiendo en el mercado internacional a través de los principales fondos de inversión del mundo de una manera muy diversificada. Con la misma filosofía, diseñamos las carteras Select Balanced y Growth, las cuales completan un abanico muy interesante de oportunidades de inversión y estrategias.

Y acabamos de lanzar el modelo ‘Invertis Select Pricing Power’, en un acuerdo estratégico con una firma internacional de origen suizo-francés especializada en crear un instrumento de inversión que estudia alrededor de 500 empresas del mundo y así selecciona alrededor de 60 de gran trayectoria en las cuales invertir. Son empresas con alto poder de fijación de precios, como Mcdonalds, Coca cola, Pfizer, empresas de tecnología, energía renovable, empresas de productos temáticos que son consumidos independientemente a la inflación y a la situación económica, como pueden ser las empresas de marcas de lujo. El otro día se lo explicaba a un amigo, una botella de champagne es lujo pero es asequible pues vale $60 en el supermercado. Hay otros instrumentos que invierten en mascotas, y me encanta, porque cada vez tenemos más mascotas. Son instrumentos de inversión sumamente interesantes, y por esto creamos, Invertis Select Pricing Power. Otra de las virtudes es la gran diversificación ya que no hay ninguna inversión arriba del 3% en cada una de las empresas. Los accionistas de esta firma Suizo-francesa son los principales bancos de Europa, y los instrumentos fueron creados a través del Banco Nacional de París.

¿Esas carteras al ser grandes ligas tienen un monto mínimo de inversión?

No, lo hemos hecho para que cualquier cliente pueda acceder de manera súper pequeña.

¿En estos 10 años cuánto ha crecido Invertis Securities?

La parte más importante de Invertis Securities no es el tamaño, desde hace 10 años nuestro norte nunca fue ser la más grande sino intentar hacer las cosas mejor. Administramos cerca de 300 millones de dólares en activos, pero lo más importante son nuestros clientes satisfechos con la transparencia, claridad y el trato super preferencial personalizado, pues rápidamente pasamos de clientes a amigos. También desde hace un par de años Invertis Securities administra un fondo de inversión registrado en Superintendencia de Valores, y listado en la Bolsa Latinoamericana de Valores. Invertis Global Income Fund, es un fondo que busca generar ingresos corrientes a los clientes que superen la rentabilidad de lo que puedan conseguir en ahorros tradicionales, con un retorno de 6.5% anualizado que se paga mensualmente.

¿A qué edad considera que una persona está lista para invertir en el mercado de valores?

Desde cualquier edad, siempre que se tenga constancia y disciplina. Mi hija de 12 años tiene una cuenta de inversiones, mi hija de 9 años tiene una cuenta de inversiones y mis dos hijas mellizas desde hace 6 años tienen su cuenta de inversión.

¿Les habla de inversiones a sus hijas?

Hablamos de todo, llevo a mis cuatro hijas al colegio cada mañana y esos son los 10 minutos más divertidos del día.

¿Y de qué otra manera se divierte y relaja de sus responsabilidades?

Jugando fútbol, soy portero. Tenemos un equipo donde somos una pequeña familia, un grupo de amigos y uno de los compañeros del equipo fue Horacio Valdés. A raíz de su muerte decidimos sacar el equipo adelante, y a pesar de que somos ya bastante veteranos ganamos el último torneo.

¿Y por qué eligió ser portero?

Cuando tenía 8 años, llegó a nuestro colegio en el País Vasco, el señor Javier Clemente, que luego fue entrenador de la selección de España; fue a darnos una charla sobre trabajo en equipo. Ahí empecé a jugar, vino el primer partido y el entrenador dijo coge el balón con las manos, lo cogí y me dijo ¡’eres el portero’!. En 2019 la selección de Euzkadi vino a jugar contra la selección de Panamá, y el entrenador era Javier Clemente. Fui a verlo y le conté de aquella charla, y que desde ahí comencé a jugar y que aun lo sigo haciendo. Me miró y me dijo: ‘bueno ya que me hiciste caso en ese momento, ahora te voy a dar un consejo: ¡deja de jugar ya, porque te vas a lesionar, ya no estás en la edad¡’ Por supuesto no le he hecho caso, ja,ja.

¿Y qué pasó con Manuel Barredo su tutor en la banca?

Manuel Barredo se jubiló, y de vez en cuando anda por Panamá, hace poco estuvo aquí. Nos sentamos en esta misma mesa y me dijo: ‘bueno Jose Ramón no se si por culpa o gracias a mi sigues en la banca. Le di las gracias de nuevo y le dije, definitivamente fue gracias a ti que di el primer paso. Por eso creo que hay que creer y educar a la gente.

Cuando usted llegó a la banca, le ocurrió algo similar a lo de ser portero: le dijeron coge la bola, y en el banco le dijeron ve hacía el Mercado de Valores

A mí lo que me dan lo agarro, y todo lo que agarro lo hago con pasión.

¿Con la misma pasión que lo llevó a ser fundador del Banco de Alimentos?

En 2014, me contaron de la nueva iniciativa surgida en la parroquia San Lucas, en Costa del Este para contribuir a erradicar los problemas de alimentación en el país. Cuando te dicen que en Panamá hay 400,000 personas que no comen todos los días, es muy difícil mirar para otro lado. En Invertis Securities nos convertimos en el primer socio fundador del proyecto y decidimos contribuir con esta responsabilidad como parte importante de nuestros programas de RSE. Hoy, Panamá es uno de los países que cuenta con un importante Banco de Alimentos que incluso durante la pandemia, contribuyó con su gran labor .





