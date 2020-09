De la lectura comprensiva al poder de la pluma

Es en la familia donde inicia el problema debido a la falta de hábitos de lectura que trae como consecuencias, el poco entendimiento de lo que se lee, la memoria a corto plazo, la pobreza de vocabulario, la poca capacidad crítica, la falta elocuencia en el discurso, el fracaso o hasta la deserción escolar. Hoy, la gran mayoría de nuestros estudiantes sufre limitaciones en el uso del lenguaje. Sus competencias verbales son pocas. No les interesa profundizar en la esencia de lo que leen, no emplean el diccionario y tampoco se preocupan por construir esquemas mentales que les ayuden en la estructuración de textos.

A juicio de expertos, el obstáculo principal es que el panameño no tiene la cultura de lectura. Históricamente hemos pensado que la responsabilidad de cr ear el hábito de la lectura es solamente de los educadores. Sin embargo, hay estudios que indican que es en el hogar donde se forma la cultura de la lectura comprensiva y analítica. Se considera que aquellos padres que no leen, es muy probable que sus hijos tampoco lean en el futuro.

