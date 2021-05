De la euforia de Haaland a la realidad de Agüero

El discurso valiente y desacomplejado de Laporta durante la campaña electoral, jugando con el nombre de Erling Haaland y dando por hecho que el club estaría en disposición de pelear cualquier fichaje, ha dado paso a un presente muy diferente en el Camp Nou. El nuevo presidente ha comprobado que la situación financiera del Barcelona es mucho más delicada de lo que intuía y no solo precisa recortar salarios en la plantilla, sino que, en cuanto a los refuerzos necesarios, no puede permitirse el lujo de pensar en grande, sino que debe aplicarse a lo mínimo imprescindible.

You May Also Like