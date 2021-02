De la covid a una Constituyente

En realidad no es raro lo que nos sucede. Como he escrito infinidad de veces, los partidos políticos abandonaron hace rato su vital papel en un sistema democrático, para ser solo maquinarias clientelares que, una vez en el poder, se reparten la planilla, como si de un botín se tratara. Ser eficiente, dar buen servicio público, enfrentar con sabiduría una pandemia, es así imposible.

You May Also Like