de la caída que la dejó en silla de ruedas al bronce en su debut paralímpico

La triatleta madrileña Eva Moral, en la clase PTWC1 de deportistas con discapacidad física, logró la medalla de bronce en la prueba disputada en el Parque Marino de la bahía de Odaiba de Tokio, en su debut en unos Juegos Paralímpicos.

La carrera estuvo liderada por la australiana Lauren Parker, que cedió la victoria final justo en línea de meta por la estadounidense Kendall Gretsch, que protagonizó una espectacular remontada hasta conseguir el oro.

Moral, de 39 años, salió del primer segmento de natación en tercer lugar, un puesto que no pudo mantener en el tramo de bicicleta de mano. En el último sector, el de la carrera, con la silla empujada por los brazos, remontó una plaza hasta colgarse el bronce, entrando a meta a 8:34 de la ganadora.

“Estoy muy contenta y muy feliz. Me ha pasado de todo en la carrera. Nadando no era capaz de ver la boya de vuelta pero he salido en la posición que quería y que podía salir. En el sector de bici se me ha salido la cadena y en el último, después de remontar, no he querido arriesgar”, dijo Eva Moral, al llegar a meta.

“En los momentos de tensión he pensado en las palabras que me habían dicho antes los compañeros de no dar por perdida ni por ganada la carrera porque es muy larga”, confesó la triatleta madrileña, que aseguró que “todavía queda mucho por llorar” para celebrar este triunfo.

Moral, que va en silla de ruedas a raíz de un accidente en bicicleta que tuvo en diciembre de 2013 al caerse por un barranco, cuenta en su palmarés también con un primer puesto en las Series Mundiales de Milán y una victoria en la Copa del Mundo de Madeira 2019 y el oro en el campeonato de Europa de 2018.

Agradecimiento al Hospital de Parapléjicos de Toledo

Eva del Moral ha dedicado su medalla a “todas esas personas que lo están pasando mal y que pensaban que la vida se acababa ayer” y ha dado las gracias a toda la gente del Hospital de Parapléjicos de Toledo, que “tanto mea ayudó cuando tuve el accidente”.

Así lo ha manifestado la triatleta en un audio, facilitado a Efe por el Hospital Nacional de Parapléjicos, en el que da las gracias a todo el mundo que la ha felicitado por las redes sociales y señala que, al final tuvo que dejar de mirar el móvil porque estaba “muy nerviosa y emocionada”.

Se ha referido concretamente a la “gente del hospital de Toledo que me ayudó tanto cuando no hace tanto tuve el accidente. Y ahora “ahora verme aquí, gracias a todos”.

Ha brindado su medalla de bronce “a todas esas personas que lo están pasando mal, que pensaban que la vida se acababa ayer, pero no: ¡sigue! La vida es estupenda ganemos o no ganemos medallas, hay que hacer lo que nos apasione”, ha concluido.

Del Moral, que ha dado a la delegación española su decimoquinta medalla en la cita paralímpica, salió este sábado tercera tras el sector de nado, cayó a la cuarta posición en el segmento ciclista y acabó sellando su éxito en atletismo.