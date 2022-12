De Guindos avisa de que habrá más subidas de tipos de interés del BCE y advierte de los riesgos de una política fiscal expansiva

Entre las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, se encuentra el impuesto a la banca, un gravamen sobre el que el BCE publicó un dictamen a principios de noviembre en el que pedía un “análisis exhaustivo” de la medida para evitar “riesgos a la estabilidad financiera”. “Es un informe del BCE, no de Luis de Guindos” , ha precisado al respecto el vicepresidente, que ha aclarado que se trata de un informe técnico que no es vinculante.

