De esto y de aquello

Enrique Jaramillo Levi, ese titán literario y gestor cultural, ha sacado adelante uno de los proyectos más importantes sobre nuestra cuentística hasta la fecha: “Semblanza múltiple del cuento en Panamá”: 95 cuentistas, cuatro generaciones de ellos, y mucho talento para exportar. Un libro que no se deben perder, como no deben dejar de leer “Literatura olvidada”, un soberbio trabajo de uno de nuestros mejores escritores: Carlos Wynter, del que hablaremos en otra entrega.

En Panamá no hemos entendido (como en España) que estamos en pandemia y que la cosa es seria, mucho más de lo que nos creemos. A la falta de criterio en ambos países, tenemos que sumar a los conspiranoicos, que amenazan con no vacunarse. Veremos cómo les va, y esperemos que aprendan a no saltarse la cuarentena: ni los mártires del 9 de enero se merecen que nos la rifemos presidencialmente en taxi para una ofrenda floral.

