“De esta crisis debemos aprender a no estar tan crispados”

Además, Pau le hizo a Nadal alguna pregunta de aficionados, como una sobre su ritual antes de los partidos. “Mi rutina es siempre similar cada día. Si es una primera ronda o una final. Me da seguridad y tranquilidad. Es la manera que tengo de concentrarme. Mi rutina actual no es la misma que la de hace 10 años, uno necesita más preparación y ser más profesional en general”, dijo.

Nadal apuntó a que este mal momento debe recordar a todo el mundo las cosas que realmente son importantes, como la salud. “Todos cometemos los mismos errores y de esta crisis lo que debemos aprender es a no estar tan crispados, no enfadarnos o frustrarnos por cosas que tienen una importancia muy relativa”, apuntó.

