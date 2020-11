De España, un fallo que dice mucho

“La condena y el cumplimiento de la pena no es el único criterio disponible para medir el éxito de la aplicación”, dijo el entonces juez Baltasar Garzón, al referirse a su intento frustrado de extraditar a España al ex dictador chileno Augusto Pinochet, que a la fecha se encontraba de visita en el Reino Unido.

En cuanto a la querella por corrupción, el juez Moreno llega a dos conclusiones que impidieron la admisión. La primera es que el expresidente Martinelli es un ciudadano extranjero que no reside en España. La segunda motivación consiste en que la ley penal española, en los delitos vinculados al soborno de funcionarios extranjeros, solo castiga la “corrupción activa”, es decir, al empresario que paga la coima, y no se castiga la “corrupción pasiva”, lo que significa que el funcionario público extranjero que recibió una coima no enfrenta responsabilidad penal.

