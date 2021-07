de enigmas ilustrados a historias de amor, suspense y pasión

Sintimiento es el segundo poemario de Juan Carlos Prieto tras la publicación de Tontheridas (Edición cuarentena), un libro que, pese a salir a la venta en el inicio de la pandemia, fue reeditado y obtuvo una gran acogida. Ahora, el poeta espera gozar de la misma aceptación con su nueva obra, con la que busca “la defensa de los sentimientos frente a la lógica con el fin de no mentirnos a nosotros mismos”. “Sintimiento es una vuelta a mi corazón en 83 poemas y una canción”, añade Prieto, al que le gusta escribir sobre sentimientos como la decepción, la esperanza, el amor. Este profesor alicantino, que ejerce desde hace 18 años -cinco de ellos en EEUU-, ama jugar con las palabras no solo en sus ratos libres, pues también colabora semanalmente escribiendo relatos y poemas con la revista Shangay.

Después de Sexo con amor es magia y si no, gimnasia (2015), El tiempo es lo único que no vuelve (2018), Ana Hernández Sarriá lanzó el pasado mes de abril Entre azules, un libro en el que se sumerge en uno de los géneros más populares de la actualidad: la autoficción. Temas como la ecología, el viaje a modo de liberación, la búsqueda de uno mismo, el crecimiento personal y la solidaridad están presentes en las páginas del tercer libro de la autora madrileña, quien pasó los meses de cuarentena en las islas Maldivas, donde viajó en busca de inspiración. Allí descubrió que, pese a ser un lugar maravilloso, este paraíso no es idílico: tiene distintas caras. Y, precisamente por ello, Hernández quiso abordar la presencia de las injusticias, el poder sanador del pasado y “la importancia de valorar el presente sea cual sea”. Su protagonista es Federica, una joven que, como ella, inicia un camino de (auto)descubrimiento.

