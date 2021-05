¿De dónde viene el Alzheimer? Todo sobre sus desencadenantes

Hacer ejercicio de forma regular, comer bien, mantener la mente activa… Parecen cosas banales, sin embargo, puede marcar la diferencia entre padecer Alzheimer o no. Incluso, gracias a esto si la enfermedad aparece se puede ralentizar, un objetivo presente en los tratamientos que hay para el Alzheimer actualmente. No son para curar, son para frenar un poco su evolución .

Pero el estilo de vida también influye. No cuidar la alimentación y tener obesidad, tener un patrón de sueño irregular, no hacer actividad física… todo esto aumenta las posibilidades de sufrir Alzheimer. Por lo tanto, en el caso de tener antecedentes y te que las pruebas genéticas afirmen que hay una predisposición a sufrir la enfermedad, conviene tomar medidas.

You May Also Like