De cierre total de Escuelas y Colegios, etc.

Hoy estoy obligado a comenzar el Coctel, para concatenar el título principal con el sumario, para que muchos de mi distinguidos colegas de la generación del relevo, lean un ‘Coctel’ escrito el 10 de abril del 2005, con Título: “En 1995: “El Estudio Diagnóstico de la UNESCO reveló que la Escuela de Educación Física de la Universidad de Panamá poseía un BAJO NIVEL DE EFICIANCIA. He aquí parte del contenido: “La Organización de las Naciones Unidas, (ONU), decretó al 2005 como el “Año Internacional del Deporte y la Educación Física”, por lo que el Coctel considera oportuno dar a conocer el segmento correspondiente a la EDUCACIÓN FÍSICA EN PANAMÁ, del Estudio Diagnóstico realizado por la UNESCO en 1995, por su CONSULTOR ARNALDO RIVERO FUXÁ, (es de nacionalidad cubana), Sobre la Educación Física, el Deporte y la Educación en Centroamérica.

Después de 10 años, ojalá las autoridades de la Escuela de Educación Física den a conocer si en base de ese informe se hicieron correctivos, (¿usted lector qué opinas?) máxime ahora cuando estamos en pleno Siglo 21. “El PLAN de la Educación Física no se CAMBIA DESDE 1970, (¿cómo estará con centros universitarios en todas las provincias, y con los colegios privados con la ‘cuchara y tenedor’ metidas), lo que lo hace muy desactualizado y requiere de un perfeccionamiento rápido como resultado de un diagnóstico que permita confeccionar el modelo de especialista que necesita formar el país, y determinar los contenidos necesarios para cumplir los nuevos objetivos y exigencias de un CURRÍCULO Y PROGRAMAS ACTUALIZADOS sobre una base científica.

“Por otro lado, el PLAN DE ESTUDIO VIGENTE establece que en el cuarto y último año de la carrera debe recibir contenidos de la rama pedagógica de la universidad similar para todos LOS PROFEORES que se gradúan en esa institución. Pero en este caso específico constituye una contradicción que los estudiantes reciban Pedagogía Aplicada, la Psicología de la Educación, de la EduFísica, entre otras asignaturas, antes de recibir la Pedagogía o Psicología General de la Educación, de la Educación Física, entre otras asignaturas, antes de recibir la Pedagogía o Psicología General, u otras asignaturas de carácter general”.

“De una MATRÍCULA ANUAL de 100 Estudiantes, solo se GRADÚAN QUINCE (15). “El Informe del Consultor Rivero Fuxá reveló: “La Escuela de Educación Física posee UN BAJO NIVEL DE EFICIENCIA en relación con los ESTUDIANTES que inician sus estudios y los que TERMINAN LA CARRERA, pues, anualmente se matriculan alrededor de 100 estudiantes y solo se GRADÚAN aproximadamente 15 para una baja eficiencia. Existen cursos mucho menor, pues INGRESAN 200 y se siguen graduando 15’. (¿qué les parece lectores?).No existe la Asignatura ‘TEORÍA Y METODOLOGÍA de la EDUCACIÓN FÍSICA, (Vez por qué en nuestro deporte hay un crisis de Metodólogos). No sé si esto ha cambiado, pero este estudio de 1995 dio a conocer que en la Escuela de Educación Física de la Universidad de Panamá, ni se imparten la Asignatura de Teoría y Metodología de la Educación Física, la CUAL ES BÁSICA E IMPRESCINDIBLE para la FORMACIÓN DE PROFESORES de Educación Físicas. El Currículum de la carrera no incluye la especialidad de DEPORTES Y RECREACIÓN, y su perfil ocupacional está dirigido a formar Profesores de Educación para la ENSEÑANZA MEDIA”. Tomen nota de esto.

LOS PROGRAMAS DE EDUFÍSICA DE PRIMARIA (1956), SON LOS MÁS VIEJOS DE CENTROAMÉRICA.

“Sobre la Escuela Primaria el estudio de la UNESCO de 1995 dice así: “Del Primer al Tercer grado los Programas de Educación Física de deben impartir por los MAESTROS PRIMARIOS a DISCRECIÓN de ellos y a partir del CUARTO con MAESTROS ESPECIALIZADOS que en su gran mayoría NO EXISTEN para esta enseñanza. Los Programas de Educación Física de PRIMARIA DATAN del año 1956, siendo los más antiguos de Centro América. Los Programas de Educación Física de COLEGIOS SECUNDARIOS son de 1977”. Lo dice no el Coctel sino la UNESCO: “Los Programas de Educación Física, para la Enseñanza Secundaria son de 1977 (de hace 18 años), y sin ACTUALIZACIÓN.

Sin embargo, se han elaborado Programas nuevos para bachillerato, (cuarto, quinto y sexto año), pero SIN TOMAR ENCUENTA LA REFORMA de los Programas de los años y Grados que los anteceden, lo cual es un problema pedagógico complejo, que rompe la continuidad lógica y el enfoque sistemático del proceso de enseñanza de cualquier asignatura. Estos Programas se están aplicando en 28 ESCUELAS, para su posterior generalización en todo el país de validarse los mismos. No incluyen dentro del sistema de Evaluación de la Educación, test de aptitud Física, ni está instrumentado sobre la base de la evaluación de los cumplimientos de los objetivos del Programa. Los Seminarios de Actualización a los Profesores de Educación Física en ejercicio, solo se realizan 1ó 2 EN LOS MESES DE VERANO, y solo para los PROFESORES de la Ciudad de Panamá”.

El que conoce a fondo de este estudio de ARNALDO RIVERO FUXÁ, porque tuvo una participación activa, fue HERMES ORTEGA, que estaba laborando el entonces INDE, que pese a sus conocimiento, como un ‘Yes-Man’, ganaba un salario miserable. Don Hermes aunque sigue laborando en Pandeportes, sus hijos con mucha influencia en este ‘Buen Gobierno’ de ‘SE’ ‘LCC’, lo tienen laborando desde su casa por su edad para evitar contactos con la Pandemia de COVID-19, como Asesor del ‘DG’, Alias Rasputín el Monje Loco, y según mis pesquisas su salario ahora es de $4,000.00 USA$.

Finalicé el escrito así: “Este Estudio de la UNESCO refleja el por qué no Progresa nuestro Deporte”. “Estimados lectores del Coctel este Informe refleja la NEGLIENCIA tanto del MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Meduca), como la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, en cuanto a la Educación Física. Es la respuesta del POR QUÉ EL DEPORTE PANAMEÑO va de mal en peor. (‘SE. Laurentino Cortizo Cohen’, mi Presidente porque voté por él, y se (auto-apodó ‘EL BUEN GOBIERNO’, donde ha sido un fracaso total en el DEPORTE OLÍMPICO Y ESCOLAR). Nombró a ‘SE’ Maruja Gorday de Villalobos, Ministra del MEDUCA. ‘VM’: Sonia Gallardo de Smith. ‘VM’ Administrativo, José Pío Castillero. ‘VM’ de Infraestructura, Ricardo Sánchez El Artículo N°5 de la Ley 50 del 2007 que rige el Instituto Panameño de Deportes, (Pandeportes) dice: “Se crea el Consejo Nacional de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, como organismo superior de Pandeportes”. Artículo 7: “El Consejo de la Actividad Física, el Dep. y la Recreación está integrada (pone los 11 nombres), pero Especifica que: “El Ministro (a) de Edu. quién lo presidirá o el ‘VM’, o el funcionario que el ministro que designe. Como la Jefa del Meduca es uno de los Intocables ( recuerda a Elliot Ness), de su ‘Burbuja de Aire’, ha ignorado esa responsabilidad del deporte, donde se gastan millones de USA$ o Martinellis, en obras deportivas, y viajes costosos de atletas sin nivel so pretexto que buscan su clasificación para los XXXII ‘JO’ de Tokío, Japón, 2021.

Desde los X Juegos Centroamericanos celebrados en San José, Costa Rica, del 9-17 de marzo del 2013, donde Guatemala fue N°1 con 12 de oro, 7 de plata y 14 de bronce. Totales 33 medallas. N°2) Costa Rica. 10 de oro,17 de plata y 13 de bronce. Totales 40 medallas. N°3), PANAMÁ, 10 de oro, 10 de plata, 5 de bronce. Totales, 25 medallas.

N°4) Honduras, 6 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Totales, 9 medallas. N°6), Nicaragua, 1 de oro, 1 de plata y 4 de bronce. Totales 6 medallas. N°7) Belice, 1 de oro, plata y bronce. Totales, 3 medallas. Lo que fue claro en cuanto a nuestros atletas en el Deporte Rey, en Juegos Olímpicos, Panamericanos, JCC, Odesur, etc., en estos del 2013, es decir, hacen OCHO (8) AÑOS, es que nuestros atletas tienen un bajo nivel en eventos DE PISTA de HOMBRES, fue la de ALONSO EDWARDS en los 200 Metros Planos, con tiempo 20.52. Medalla de Plata: Rolando Palacios, (Hon). En los 100 Mts. Planos: Oro, Rolando Palacios Hondura, 10.48, Plata, Mateo Edward, (Pan), 1058. Las otra preseas de oro masculina de Panamá fue en pruebas de campo. Salto de Altura: William Ríos, 2:05 metros. Henry Edmond, Bronce, 2.02 metros. Oro en Salto de Longitud IRVING SALADINO, 7:99 Mts. Medalla de Plata: Jhamal Bowen, 7:88 Mts. Presea de Bronce, Juan Roso Mosquera, 7:45 Metros En la Rama Femenina de Panamá: Oro en 100 Metros Planos: Ruth Cassandra Hunt: 11.88. En 200 Mts. Planos: Oro Costa Rica: 23.84. Plata: Ruth Cassandra Hunt, (Pan), 24:30. Oro en 800 Mts Planos. ANDREA FERRIS: 2:06.39. Andrea Ferris, ORO en 1,500 Mts. Planos, 4:36.62. Bronce: Rolanda Bell (Panamá), 4:41.67. En 3,000 Mts. con Obstáculos: Oro, Rolanda Bell, (Panamá), 11:11:07.77.En Pruebas de Campo: Lanzamiento de Bala. Oro. Natyan Catano: 12:48. Presea de Plata: Aixa Middlenton, 12:48. Lanzamiento de Disco. Aixa Middlenton: 49:08 Mts. En Salto de Longitud, Nathalle Aranda, ganó medalla de plata con 5:58 metros. En Relevo 4 x 100 Metros Panamá ganó medalla de oro.

El gran descuido de Panamá, fue la de ignorar la DETECCIÓN y SELECCIÓN DE TALENTOS, y esto es una de las razones por la que nuestro deporte olímpico, caree de nuevos prospectos. Hay varias definiciones de AUTORES que definen al TALENTO DEPORTIVO: Un par de ejemplos. Borms en 1994 dijo: “El talento deportivo es una persona supra-normal no completamente desarrollado, dotado de condiciones especiales para desempeñarse con éxito en ciertas especialidades deportivas. De la definición se desprende que un talento deportivo es un individuo que, en Determinados estadios de su desarrollo, posee características que le pueden permitir con alta probabilidad, consolidarse en el deporte”. Otra definición de selección de talentos: “La evaluación de jóvenes atletas que se encuentran participando en el deporte, utilizando los servicios de entrenadores especializados (no como los 2 ‘Gurú Paisa, que el Mitómano del Deporte Olímpico, Camilo Amado Varela, trajo al país para formar talentos para ganar presea dorada en lo que iba a ser los 24° Juegos ‘CA’ y del Caribe, Panamá 2022), y aplicando pruebas físicas, fisiológicas y de destrezas para identificar aquellos con mayor probabilidad de éxito en el deporte”. Así es.

No se debe confundir estos planteamientos serios y técnicos, con las Relaciones Públicas, no así el periodismo investigativos, de señalar a atletas de la Lucha Olímpicas, para asistir a torneos clasificatorios para lograr clasificar a Los ‘JO’ de Tokío, 2021. Cuando no tienen nivel para ‘JCA’ y del Caribe, Juegos Panamericanos, y desde luego Juegos Olímpicos. Mañana abordaré más, mencionando el descuido del Pres. ‘SE’, ‘LCC’, como gran culpable del Estado presente de nuestro Deporte Olímpico, y desde luego escolar. Tomen nota de esto.