De bulos y burlas

¿Es tener buen humor burlarse de teístas y sus creencias? Hace un tiempo escribí “No puedo ser Charlie”, referente a la revista que se mofa de religiones. Xavier escribe de inteligencia emocional, mas no sabe transmitir desacuerdos sin ofender y ridiculizar a los teístas.

Ningún historiador serio insinúa que Jesús sea mitológico. Lo hacen escépticos y pediatras ignorantes de historia antigua. Existen más evidencias históricas de Jesús que de otra persona antes y después de él. Si dudamos de Jesús y de lo registrado sobre él, dudemos de Sócrates, Platón, Aristóteles y otros personajes, y de la literatura de historia antigua. Quedamos sin historia antigua. Comparar los Evangelios con literatura mitológica demuestra ignorancia de géneros literarios. C. S. Lewis sostiene: “Si él [el crítico] me dice que algo en el Evangelio es leyenda o romance, quiero saber cuántas leyendas y romances ha leído, cuán bien está su paladar entrenado en detectarlos por su labor; no cuántos años se ha pasado en el Evangelio. He estado dedicado a leer poemas, romances, literatura visionaria, leyendas y mitos toda mi vida. Sé cómo son. Sé que ninguna narración evangélica es así”. Xavier creyó el Código Da Vinci de Dan Brown, que de histórico tiene lo que yo de astronauta; antes había escrito que la escritura no existía en tiempos de Moisés. ¡Plop!

Existen suficientes evidencias históricas de la resurrección corporal de Cristo. Toca mandarlo a leer expertos del tema (Gary Habermas es buen inicio), para que no solo lea a Dawkins, Hitchens, Harris, Dennett, Stenger. Una vez escribí sobre el nacimiento virginal de Jesús. “Sin pasar por alto que cada rama de la ciencia tiene su campo de estudio y límites en el vasto conocimiento para su comprensión y así evitar sesgos y disparates, es interesante notar que la teoría de la relatividad de Einstein no descarta milagros, sino que el universo está abierto a todas las posibilidades. Ya no hay absolutos, y todo intento por establecer una ley universal de causalidad está condenado al fracaso. Hasta ahora, descubrimientos de la física cuántica no obstaculizan la fe, sino que está abierta a posibilidades metafísicas. Dios y los milagros son posibles en un sistema abierto. Expresar lo contrario, es filosófica y científicamente irresponsable. Humanamente es improbable que una mujer conciba sin el espermatozoide. Los límites no los tiene Dios. Están en ciencias naturales que no han podido crear vida humana genuina sin espermatozoide y óvulo”.

Como no sé cómo “apareció” la vida, creo que “brotó” de la nada. ¿Cuál es la evidencia de que el hombre “apareció” en África? ¿La que da tiempo suficiente a materia y energía y al hidrógeno para transformarse en universo y hombre, respectivamente? Mientras no haya pruebas de laboratorio, son creencias. Hombre y mujer fueron creados por Dios en lo conocido hoy como Irán. Sus descendientes fueron esparcidos en la torre de Babel. Que registros disponibles los vean saliendo de África no significa que no hayan emigrado de Irán a África. Igual en el origen de la familia como base de sociedad y nación. J. J. Bachofen, Lewis H. Morgan… descubrieron algunas etapas por las cuales pasó la sociedad moderna, no la génesis de la familia.

Ahora “no evolucionamos de monos”, pues no existen restos fósiles intermedios. Pertenecemos al mismo árbol genealógico. El árbol clásico de la “evolución de las especies” tuvo que ser cambiado a partir de la gran explosión cámbrica. Después del descubrimiento de yacimientos fósiles como Burguess Shale, Canadá, donde aparecen muchas especies que no pertenecen a ningún phylum (familia de seres vivos que comparten un plan básico de diseño; ejemplo, vertebrados) conocido, el “árbol” ha resultado en muchas ramas sueltas sin conexión.

¿Dónde hay pruebas de macroevolución o evolución vertical? La evolución está documentada a nivel microevolutivo en cruces de animales y plantas. Virus y bacterias se transforman para sobrevivir o vencer antibióticos. Ocurren cambios microevolutivos; no macroevolución propuesta por la “evolución” y Darwin, que creen que la complejidad genética fue aumentando y las especies cambiaron volviéndose más perfectas y sofisticadas. Algunos invertebrados se transformaron en peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y el humano. La bioquímica demostró su falacia. Esgrimir que muchas microevoluciones durante largo período son macroevolución, es pensamiento mágico. ¿Nos hace chimpancés que compartamos aproximadamente el 99% del ADN con ellos? Somos compatibles anatómica, fisiológica y biológicamente con cerdos, no con simios, empero no somos cerdos. El Creador es tan creativo que cambia un par de cromosomas sexuales del hombre y crea la criatura más hermosa y especial: la mujer.

Gen egoísta de Dawkins es un bulo escrito por un filósofo con barata filosofía, cuando de religión y Dios escribe. Igual Xavier. Triste.

El autor es periodista





Source link

Me gusta: Me gusta Cargando...