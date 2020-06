De bolsillo o spray, ¿cuál es el formato de gel hidroalcohólico que más compensa y dónde encontrarlo?

Además de atender a las etiquetas y los sellos que certifican que es de calidad y que cumple con el propósito para el que está concebido, debemos optar por aquel que no sea dañino para nuestra piel. Este debe tener, por tanto, una composición que asegure que, además de repeler distintos agentes externos, nuestras manos no van a sufrir tras un uso continuado. Por ello, debemos apostar por marcas que nos garanticen estas prestaciones, como los de la marca Dermagel, a la venta en Gelsanitario.es . Estos productos son apropiados también para limpiar pequeñas superficies y, por tanto, nos brindan una desinfección completa.

