de arrancar con un triplete a dejar el club en una grave crisis deportiva e institucional

Apenas un día después de que Josep Maria Bartomeu asegurar que no tenía “ningún motivo” para presentar su dimisión, el presidente del Barça dimitió . La carta de la Generalitat en la que aseguraba que no había “impedimentos jurídicos ni sanitarios” para que se celebrara la votación de la moción de censura este fin de semana acorraló a Bartomeu y su junta, que se reunieron por la tarde y decidieron cesar en sus funciones.

You May Also Like