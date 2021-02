De amor, Bobbio y Hubble

Como si no tuviéramos sobreabundancia de información, como si las bibliotecas no tuvieran tanta actividad, desde hace 20 años, o algo más, el megatelescopio Hubble nos bombardea con sus imágenes del espacio, y, aunque es finito, se nos ocurre que es infinito con la cantidad de material sobre planetas, nebulosas, estrellas y galaxias que componen el Universo.

Medios convencionales y periodistas profesionales son amenazados por el terremoto grado aterrador con maremoto del reportero ciudadano. Oh My News, periódico digital consentido de los coreanos, reúne a casi 40,000 reporteros ciudadanos, que informan y comentan sobre asuntos tan sencillos como sus gustos culinarios, las ondulaciones de las carreteras de allá, hasta posiciones humoradas de los protagonistas de las películas. Unas decenas de periodistas profesionales editan esos textos, y se encargan de verificar aquellas denuncias y apuestas comprometedoras, por ejemplo de materias de corrupción, que no es patrimonio exclusivo de la tierra de Justo Arosemena. Investigación periodística o periodismo de investigación. Cómase la frase que guste, pues todo periodismo es, por naturaleza, investigativo.

Entender esta época requiere de una metodología diferente de abordaje. Cito de memoria. De tanto atesorar la consigna, en el momento de construir este texto no la encuentro. Las reglas viejas no son suficientes para desentrañar esta vorágine de acontecimientos e incertidumbres.

