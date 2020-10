¡De alto perfil!, así es la Banda Unificada del Distrito de Los Ángeles

Se acerca el Segundo Torneo Virtual de Marching Band, organizado por la Banda de Música La Primavera de Santiago de Veraguas, este 24 de octubre de 2020, donde participarán bandas nacionales e internacionales.

día a día conoció que el próximo 3 de noviembre se anunciarán los ganadores de las diferentes categorías.

La Banda Unificada del Distrito de Los Ángeles es una de las participantes.

Aquí te contamos su trayectoria y por qué vale la pena disfrutar de cada una de sus presentaciones.

Historia de All City Band

Desde 1973, la Banda de Marcha de Honor del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles ha estado involucrada con el Desfile del Torneo de las Rosas y otros eventos especiales de alto perfil.

Representando a los estudiantes, maestros, administradores y empleados del segundo distrito escolar más grande de la nación, la banda es una de las cuatro bandas permitidas para actuar en el Desfile del Torneo de Rosas anualmente. Cada año, el programa también les brinda a los estudiantes la oportunidad de actuar en el Tournament of Roses BandFest y los Disneyland͡gic Music Days.

¿Por qué se creó la Banda?

John Deichman, el director del distrito de artes escénicas en 1973, junto con los maestros Don Dustin y Frank Harris, crearon el concepto de All District Band. Hubo un par de razones para esta agrupación.

Primero, el Desfile del Torneo de las Rosas, considerado uno de los desfiles más prestigiosos del mundo, tenía representación del LAUSD cada dos años solo si una banda era lo

suficientemente buena para pasar el proceso de audición. En segundo lugar, las bandas no pueden marchar en este prestigioso desfile a menos que tengan un mínimo de 100 estudiantes músicos.

Antes de que se creara la banda de honor para todo el distrito del LAUSD, solo unas pocas escuelas secundarias del LAUSD, como Granada Hills, Locke y Taft, tenían la capacidad para presentar el número mínimo. Cuando surgió la idea de una banda para todo el distrito que permitiría a los músicos de percusión y metales de todas las escuelas secundarias participar en el Desfile del Torneo de las Rosas, el superintendente William Johnston y el director de Servicios Auxiliares Estudiantiles Gordon Trigg apoyaron esta idea de inmediato y con firmeza.

Diversidad y alcance del programa

El LAUSD es el segundo distrito escolar más grande de la nación, ubicado en la segunda ciudad más poblada del país. Es un crisol de orígenes étnicos, sociales, religiosos y económicos.

Cada año, desde el Este de Los Ángeles hasta el Sur Central, desde el Área del Puerto hasta el Valle, los estudiantes se unen, a pesar de estas diferencias, para representarse positivamente a sí mismos, a sus comunidades, escuelas y al distrito a través del trabajo duro y la dedicación.

All City, como se la conoce, se esfuerza por tener representación de todas sus más de 60 escuelas secundarias. Beyond the Bell Music and Entertainment Education trabaja activamente con los maestros de música de las escuelas secundarias para preparar a los estudiantes para la temporada All City al brindar talleres y clases magistrales antes de las audiciones y los ensayos.

All City también proporciona a todos los estudiantes participantes transporte desde una de las más de 40 paradas en todo el distrito hasta ensayos / presentaciones y viceversa. Esto asegura una mayor participación y la seguridad de nuestros estudiantes. Estos viajes en autobús se han convertido en lugares de socialización clave para que los estudiantes interactúen entre sí, encuentren apoyo y creen amistades para toda la vida.

Enriquecimiento

Los participantes trabajan directamente con profesores y personal de música altamente calificados durante la temporada All City. Dado que la mayoría de los estudiantes no pueden pagar lecciones privadas, proporcionamos a los estudiantes una instrucción más especializada en su instrumento o estilo auxiliar.

Al colocar a los estudiantes en grupos según su disciplina y nivel de competencia, los maestros pueden proporcionar un plan de estudios más especializado que crea individuos más

fuertes y seguros.

En medio de la música y la marcha, los estudiantes desarrollarán e implementarán importantes habilidades para la vida como el trabajo en equipo, el desarrollo del carácter, la responsabilidad, la dedicación, la perseverancia y la colaboración. All City no solo trabaja para desarrollar músicos y miembros auxiliares, también nos esforzamos por desarrollar individuos más completos.

El sonido de toda la ciudad

All City Band utiliza un modelo de viento de metal y percusión para crear su sonido único y producir la máxima proyección. Desde la creación del grupo, la idea de un conjunto de percusión y metales se creó específicamente para el Desfile del Torneo de las Rosas con el fin de entretener a su gran audiencia en Colorado Boulevard y en todo el mundo a través de la televisión y otros medios de comunicación.

Los músicos de instrumentos de viento son recomendados por los maestros de sus escuelas locales, a diferencia de los percusionistas, los bateristas y los miembros auxiliares que deben hacer una audición para ser miembros.

¿Dónde se ha presentado la banda?

-Desfile del Torneo de las Rosas de Pasadena.

-Días de música mágica de Disneyland

-Super Bowls XI, XIV y XVII

-Celebración del centenario de Coca Cola, Atlanta, Georgia.

-Inauguración del gobernador en Sacramento, CA.

-Desfile de Hollywood Christmas Lane en Hollywood, CA

-Campaña Hands Across America

-Celebración del Milenio de Los Ángeles

-Juegos de fútbol de los Raiders

-Juegos de fútbol de Rams

-XXIV saludo olímpico

-XXVII Olimpiada Torch Run

-Series Mundiales

-Ceremonia de apertura de NAMM

-Inducción al Paseo de la Fama de Ringo Star

-Festival de Jazz Playboy

-Desfile del Día del Reino de Martin Luther King, Jr.

Y para cientos de futuros estudiantes, la historia continúa …

