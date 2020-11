De 97 a 20 euros, este es el chollo de auriculares ‘blueooth’ con el que Amazon estrena su Black Friday

Este wearable hace tiempo que se convirtió en uno de los must de la mayoría y, hace unas semanas, en uno de los artículos más ansiados de este Viernes Negro (con permiso de los smartwatches y las rebajas que también están activas en grandes modelos). Por ello, no hemos querido perder la oportunidad desde 20deCompras de destacarte una de las primeras ofertas con las que Amazon ha querido estrenar su Black Friday: ha rebajado de 97 a 20 euros unos auriculares bluetooth de Apsonar. ¿Es o no un chollo? Eso sí, corre, que vuelan: este descuento solo estará activo durante las próximas horas.

You May Also Like