“De 2020 quiero recordar sólo las cosas buenas”

“He esperado cuatro años para los Juegos y siguen siendo mi apuesta principal en 2021. Cada día me levanto con ese objetivo. La energía y la concentración no han cambiado, nunca han abandonado mi cuerpo. Creo que 2021 va a ser incluso mejor para mí y estoy lista para dar lo mejor en los Juegos”, subrayó.

“Estaba en una forma excepcional en la temporada en pista cubierta y sinceramente creo que, de no haber sido por la pandemia y el confinamiento, ahora estaría celebrando una medalla olímpica y una marca superior a los 15,43, pero yo siempre quiero más y, pese a lo sucedido en 2020, confío en que 2021 me traerá más alegrías y una mejor forma, incluso”.

You May Also Like