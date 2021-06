DAZN se hace con los derechos de la Champions League femenina y la emitirá hasta 2025

La plataforma global de streaming de deporte DAZN ha adquirido los derechos de emisión de la Champions League femenina a nivel mundial y será el emisor global de la competición durante las próximas cuatro temporadas, desde 2021 hasta 2025, con un acuerdo con YouTube hasta 2023 para su emisión en abierto.

DAZN ha adquirido los derechos de la Champions femenina de 2021 a 2025 y, como parte de este acuerdo, y con el fin de impulsar aún más la competición, la plataforma ha cerrado un acuerdo pionero con YouTube, que permitirá ofrecer la competición en directo y de forma gratuita en el nuevo canal de DAZN en la red social, desde 2021 a 2023.

Durante las dos primeras temporadas (2021-23), los fans podrán disfrutar en directo y bajo demanda del total de los 61 partidos desde la fase de grupos en adelante, tanto en DAZN como en abierto en un nuevo canal de DAZN en YouTube. En las temporadas siguientes (2023-25), los 61 partidos se emitirán en directo en DAZN, y 19 de ellos estarán también disponibles de forma gratuita en el nuevo canal de DAZN en YouTube.

“Este acuerdo plurianual otorga a DAZN los derechos exclusivos a nivel mundial, exceptuando Oriente Medio y África del Norte, donde sí se incluyen clips y resúmenes, así como China y sus territorios. Se trata de uno de los mayores acuerdos de retransmisión en la historia del fútbol femenino”, destacó DAZN.





Además, DAZN ha lanzado una campaña bajo el título ‘We All Rise With More Eyes‘ (‘Todos ganamos con más visibilidad’), con la que estrena su nuevo canal UEFA Women’s Champions League en YouTube, y que explica el “indudable efecto dominó” que provocará que haya más ojos puestos en la máxima competición continental femenina, que tiene en el Barça Femení a su vigente campeón.

El co-CEO de DAZN Group, James Rushton, aseguró que están encantados de convertirse en el nuevo broadcaster global de la UEFA Champions League Femenina, y con muchas ganas de empezar a trabajar con YouTube y Google para “acercar la competición a los aficionados y hacer brillar a sus jugadoras como nunca antes“.

“DAZN se creó con la visión de hacer más accesible el deporte de primer nivel y, ¿qué es más accesible que centralizar, por primera vez, los derechos y ofrecerlos gratuitamente en YouTube? Esto hará que, de un día para otro, el mejor fútbol femenino se pueda ver fácilmente y por primera vez desde cualquier lugar del mundo”, destacó.

Por su parte, la encargada del fútbol femenina de UEFA, Nadine Kessler, aseguró que este acuerdo marca “un antes y un después” para el fútbol femenino. “La asociación entre UEFA y DAZN y YouTube asegura que todos los aficionados y toda la gente que ama esta competición puedan seguir la UEFA Champions League Femenina desde cualquier lugar del mundo”, valoró.