Dayanara Torres busca pareja en aplicación de citas

Dayanara Torres reveló que se inscribió en una App especializada en citas, pues está decidida a encontrar el amor, y en esta cuarentena, ha aprovechado para buscar a su alma gemela.

La ex miss universo dijo para Molusco TV, a través de YouTube, que ya se encuentra muy recuperada de los tratamientos a los que fue sometida por el cáncer de piel, y que sus amigos la animaron a recurrir a ese sitio: “Mis amigos me pusieron en un App, porque estamos en cuarentena, no puedo salir, así que ya estamos en casa, estamos mirando”, comentó la bella puertorriqueña.

No se pierda: Nuestra edición impresa

Como se sabe, la ex esposa de Marc Anthony tiene dos hijos con el cantante, y dijo que los ya adolescentes se llevaban muy bien con su ex novio, el productor Louis D’Esposito, quien terminó la relación cuando a ella le diagnosticaron cáncer. Así se refirió a su anterior pareja: “Quitándole lo que no era bueno, era tremenda persona, y era tremenda persona con los nenes, y los nenes le admiraban. Eso yo necesito, yo creo que cada uno te va llevando al que verdaderamente estás esperando conocer”.

Dayanara se encuentra muy bien, hasta el momento ya recuperada de la enfermedad y continuando con sus revisiones médicas de rutina.