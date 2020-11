Davis vs Santa Cruz Live: Box en vivo: Gervonta Davis vs Leo Santa Cruz en directo, pelea por los ttulos mundiales WBA

Round 6 | A DORMIR. GERVONTA SUELTA SU PODER Y MANDA A OTRA DIMENSIN A LEO PARA TERMINAR LA PELEA. QU NOCAUT.

Round 6 |Volado de derecha de Leo y sale de las cuerdas pero Davis va tras de l y lo toca pero el mexicano contragolpea.

Round 6 | Gervonta recorta y suelta un buen upper pero luego va con un golpe bajo y la pelea se detiene para que el mexicano se recupere.

Round 6 | Buena derecha de Leo sobre el rostro de Davis que lo pone titubeante pero el de Baltimore se va al ataque para evitar que el ‘Terremoto’ lo domine.

Round 5 | Suena la campana cuando Leo buscaba atacar pero de nueva cuenta este round es para el mexicano. Nuestra tarjeta lo tiene arriba 49-46.

Round 5 |El Tanque de Baltimore no logra asentarse en el ring pero el ritmo de Leo baja pero de pronto suelta la izquierda y Gervonta lo abraza.

Round 5 | Leo de inmediato acorrala a Davis en la esquina pero no logra soltar las manos para tambalearlo.

Round 4 | Se acab el round que es para el mexicano. La tarjeta pone a Santa Cruz arriba 39-37.

Round 4 | Davis busca el hgado de Leo pero el mexicano de inmediato contragolpea para hacerse sentir.

Round 4 | Izquierda poderosa de Gervonta pero solo hace que Leo reaccione y lo pone en malas condiciones con combinacin pero se mantiene en pie el estadounidense.

Round 4 | Se amarran en este inicio del cuarto round y Leo suelta un duro golpe a la boca del estomago.

Round 3 | Al tratarse de guardias cruzadas hay muchos pisotones. La tarjeta MARCA Claro USA le da este round a Gervonta. Santa Cruz se mantiene arriba 29-28.

Round 3 | Gervonta con volado que se pasa y Leo suelta para contragolpear muy bien.

Round 3 | Bombazo de derecha de Gervonta que comienza a despertar pero Leo ya camina el ring y suelta las combinaciones.

Round 2 | Se acab el segundo round. La tarjeta MARCA Claro USA pone a Santa Cruz arriba 20-18 tras ser dominador en estos dos primeros episodios.

Round 2 | Par de amagues de Santa Cruz y suelta la derecha que s impacta y pone a temblar a Gervonta.

Round 2 | Gervonta abraza a Leo y lo tira a la lona de manera ilegal. Esto no es UFC, seor.

Round 2 | Santa Cruz lleva a Gervonta a la esquina y el que luce desesperado en Floyd que grita desde la esquina para que reaccione su peleador.

Round 2 | Leo arranca el segundo con una derecha al rostro y ya impone condiciones.

Round 1 | El mexicano ya con un corte en la cabeza pero es producto de un cabezao y Gervonta se va a la lona pero no se toma como cada y dan un resbaln. Se acaba el primer round y fue un gran inicio. El mexicano se lleva la tarjeta en este arranque. 10-9 Santa Cruz.

Round 1 | Leo va con varias combinaciones que s logran conectar y de inmediato cierra la guardia para impedir el contraataque.

Round 1 | Comienzan las acciones y Gervonta coneta la derecha en el rostro de Leo pero ni se inmuta y va al ataque.

Ahora la salida de Gervonta y sorprende a todo el mundo vestido de charro. Serpa provocacin para Santa Cruz. El mexicano solo se re ante el acto del estadoounidense, quien se le pasea por enfrente.

Sale el ‘Terremoto’ Santa Cruz junto a su padre y el Alamodome se cae en apoyo al mexicano que aparece al ritmo de la msica mexicana.

Ahora s. Jimmy Lennon Jr. aparece en el centro del ring para presentar a los dos peleadores y estamos a segundos de que comience la accin.

Parece que estamos esperando a que d la hora en punto para que ambos peleadores salgan de sus vestidores y podamos tener la ceremonia previa a la pelea.

La espera comienza a hacerse larga pero ya casi saltan los dos boxeadores al ring. Ser especial por tener de nuevo gente en la tribuna tras el tema de la pandemia.

Floyd le comparte sus ltimos consejos a Gervonta y estamos a nada de que inicie este combate que llega muy temprano por todos los nocauts que hemos visto en la velada.

Ahora s. Vamos a lo que todos esperamos. Llegamos al turno estelar de la noche. Gervonta Davis y Leo Santa Cruz se miden en el Alamodome de San Antonio en una pelea en donde ya tenemos gente en las tribunas.

Round 6 | Se acab. Mario Barrios fulmina a Ryan Karl tras ir abajo en las tarjetas y retiene el ttulo sper ligero de la AMB. Qu manera de venir de atrs para salir con la victoria.

Round 6 | Barrios ya vio que ah est la clave y se lanza al ataque para terminar la pelea y yya provoca un fuerte corte en la cara de Karl que obliga a que paren la pelea para que se revise a Ryan.

Round 6 | Sorpresa. Barrios arranca con todo este sexto y ya lleva a la lona a Karl pero de inmediato se levanta para seguir las acciones.

Round 5 | Otro round ganado por Karl que comienza a ser dominante tambin en las tarjetas. Vamos al sexto.

Round 5 | Karl rebota en piernas y se lanza al ataque pero Barrios de inmediato lo abraza para evitar los golpes.

Round 5 | Karl vuelve al ataque luego de que el round pasado fuera ganado por Barrios. La pelea comienza a hacerse vieja.

Round 4 | Karl ya logra sacarse a Barrios y lo conecta con jabs pero si algo le ha hecho falta a esta pelea son los golpes de poder para poder hacer dao en el rival.

Round 4 | Barrios despierta en el arranque del cuarto round y lleva a las cuerdas a Karl para no dejarlo escapar pero no logra conectar de manera eficiente.

Round 3 | Se acab el tecero y la tarjeta al momento la llevamos 30-27 a favor de un Ryan Karl que se le notan las ganas de ganar hoy.

Round 3 | Mario ya busca amarrarse para poder tomar un poco de aire pero el ataque de Karl es incesante. No lo deja ni respirar.

Round 3 | Llegamos al tercero. Karl es quien sigue manejando los hilos de la pelea y parece cuestin de tiempo para que imponga condiciones y lleve a Barrios a la lona.

Round 2 | Apenas estamos en el segundo asalto y Barrios ya se muestra con cansancio. A ver si no tenemos otra pelea corta como el resto de esta velada.

Round 2 | Ryan sale de nuevo con todo y ya logra recortar la distancia para poner un par de uppers en el rostro de Mario.

Round 1 | Se acab el primer episodio que fue muy parejo. Las ganas de Karl y la inteligencia de Barrios fueron lo que marcaron este arranque.

Round 1 | Barrios en lo suyo. Aprovecha su ventaja en la distancia y no deja que el mpetu de Karl se imponga en este primer round.

Round 1 | Karl sale con todo al ataque. Hasta parece que trae prisa por irse a casa temprano peroBarrios camina bien el ring para evitar que sea conectado.

Llegamos al combate semifinal de la velada y es una pelea titular por el cetro mundial sper ligero de la WBA entre Mario Barrios y Ryan Karl. Vamos con las acciones desde el Alamodome de San Antonio.

Miren quin lleg a la arena. Aqu est Floyd Mayweather, Jr. para apoyar a su muchacho Gervonta Davis en una de sus peleas ms complicadas. Qu motivacin.

Round 3 | Prograis huele sangre y se pone serio, se lanza al ataque y tiene el nocaut en este tercer round. Con muy poco le alcanz para alzarse con la victoria.

Round 3 | Se va el primer minuto de accin y Heraldez se va a la lona pero logra mantenerse en la pelea.

Round 3 | Es hora de comenzar a soltar las amnos y es que recordemos que esta pelea es solo a 10 asaltos pero Heraldez no se siente cmodo.

Round 2 | Mucha finta pero poca accin y ya se nos termina este segundo round con un Prograis que se ha visto un poco mejor.

Round 2 | Prograis se planta en el centro del ring para obligar que su rival lo busque pero no conecta nada certero en este inicio del segundo round.

Round 1 | Heraldez camina mucho hacia atrs y busca mantener la distancia con jabs pero Regis mueve bien la cintura y se acaba el primer episodio.

Round 1 | A diferencia de la pelea anterior, ac s salen los dos peleadores a estudiarse y Prograis es quien busca ms el ataque en el arranque.

Estamos en espera de la siguiente pelea, en donde Regis Prograis se medir ante Juan Heraldez en un combate programado a solo 10 rounds en el peso sper ligero.

Leo Santa Cruz llega para afinar los ltimos detalles previo a la pelea ante Gervonta Davis y lo hace acompaado de su padre, quien venci al coronavirus tras una dura batalla.

