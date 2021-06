Davis vs Barrios: Gervonta Davis vs Mario Barrios: Resumen en video y resultado la pelea de box por el ttulo superligero AMB

Muchas gracias por seguir el directo de boxeo entre Gervonta Davis y Mario Barrios. Con una gran exhibicin Davis se coron como campen regular y reclama su sitio entre los mejores libra por libra.

FINAL | Davis gana por TKO y llega a 16 nocauts consecutivos y es cmapen tres divisiones.

11 round | De poder a poder… Barrios sac una buena mano izquierda que le devolvi sin miedo Gervonta. Luego Mario se va al suelo con un gancho y aunque se levanta, el Tank acaba noqueando.

10 round | Barrios no se tent el corazn y meti una larga combinacin pero Gervonta le responde cuando peor la pasaba. El campen resiste la pegada pero Davis est sangrando tambin.

9 round | El octavo asalto le est dando la pelea en las tarjetas. Pero el campen lo prende de izquierda para maniatarlo. El campen da una igera respuesta pero necesita nadar contra la marea.

8 round | UFFFFFF! Cuando pareca responder barrios, el campen de va dos veces a la lona. Gervonta est encendido. El ojo izuqierdo de Mario est muy daado ahora.

7 round | El retador crece en confianza, esquiv bien los golpes de Barrios y lo ataca con el jab. El Azteca con una corta combinacin y complica sus rival que responde de izquierda. La pelea se le empieza a ir al campen.

6 round | Gervonta acorta distancia y conecta al rostro de Barrios. El Azteca ha perdido poder con el jab. Davis lo parovehca y empareja la tarjeta, pese a que el campen encontr las zonas blandas.

5 round | Par de izquierdas con buen destino para Gervonta, pero Barrios mantiene la iniciativa y se quita los golpes. Pero ojo que el Azteca permiti la entrada de Gervonta. Buen golpe al rostro del campen pero Barrios le meti un gancho al hgado de poder. Round muy parejo.

4 round | Upper de Gervonta que pasa muy cerca del Azteca. Barrios busca seguir aprovechando el jab e intenta alejarse del peligro, pero Davis tir buena zurda cuando se decidi a contragolpear. Mario mantuvo a raya a su rival y protegi bien el cuerpo para evitar castigo.

3 round | Davis intenta acortar la distancia y meti la mano zurda, pero Barrios lo recibe con el jab. Gervonta recibe un gancho del campen y tambale un poco. Pero el retador ya tienta el intercambio y obtiene algunos frutos. Este round fue del Tank.

2 round | Barrios intenta conectar el doble jab, pero es precavido y respeta a Gervonta. El Tank maneja bien la defensa y tiene clama para esperar los golpes de contraataque. Davis conecta buena mano izquierda. Luego responde el campen.

1 round | Barrios intenta mantener la iniciativa con los jabs. Gervonta calcula la distancia pero no le hace dao a Mario. El Azteca utiliz de buna forma el 1-2 con el jab pero el retador se protege bien.

1 round | ARRANC LA PELEA POR EL TTULO!

Previo | Se lleva a cabo la presentacin. Todo listo para que alguno de los dos pierda el invicto.

Previo | Gervonta Davis sale a escena. Hoy todo Atlanta lo respalda y busca coronarse en una tercera divisin. Mayweather estaba en el ring y aconseja a su protegido y vaya look que se mand el Money,

Previo | ‘El Azteca’ sube al ring con un traje en homenaja a la cultura. Hoy expone el cinturn y no es el favorito.

Previo | Se viene la salida de ambos boxeadores. Saldr primero Mario Barrios.

Previo | Habr nocaut? La ltima vez que Gervonta pis un ring mand a dormir de forma brutal a Leo Santa Cruz.

Mario Barrios expone el cinturn AMB del peso superligero ante Gervonta Davis. El mexicoamericano reconoce la importancia y sabe que hoy puede ponerse en la estela como el verdugo del protegido de Mayweather:

“Estoy esperando una pelea emocionante, una pelea peligrosa y estuve haciendo todo lo posible para saber que estoy preparado. Pienso que lo es, claro, cada pelea es la ms importante, pero esta tiene implicaciones distintas para ambos”; dijo para LA Times.

6 round | Lubin conect al estmago de Rosario, parece un poco ms abajo. Erickson le asesta un terrible gancho a las zonas blandas y luego le mete el gancho a la cara. El dominicano se intenta recuperar y luego cae. Fue todo…

Tick, tick, BOOM Sledgehammer on full display.@EricksonHammerL KOs Rosario in Round 6 in this WBC Super Welterweight title eliminator. ORDER #DavisBarrios: https://t.co/UfIScPfbL9pic.twitter.com/aAGWFLl7L5 ? SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 27, 2021

5 round | Lubin no logr ser tan efectivo y no pudo cortarle el ritmo a Rosario.El retador lo sigue marcando con el jab, y lo pone contra las cuerdas con los uppers de derecha. Pero ojo que el Banana est cometiendo algunas desconcentraciones.

4 round | UFFFFFFFF! El Banana se prendi y conect la quijada de Lubin. Rosario oli sangre y busco con los jabs y gancho. Lo salv la campana.

4 round | Rosario tom aire y se fue al frente. La mala noticia para el dominicano es que sus combinaciones no acaban por estar tan fuertes.

3 round | Lubin domina de principio a fin. Dej tocado al dominicano, apenas y no lo noque. Rosario puede que est cerca de caer fulminado.

2 round | Rosario intent mantener la iniciativa, pero Lubin sigue dominando. Las mejores combinaciones son del campen silver y mantiene el jab.

1 round | Lubin saca a relucir el jab. Rosario intent mantener la distancia pero la voz cantante es de Erickson. No lanza mucho el ‘Banana’.

1 round | ARRANCA LA BATALLA A 12 ASALTOS!

Jeison Rosario making his way to the ring for the co main event tonight #DavisBarrriospic.twitter.com/7qHqLiSv7r ? Boxing Insider.com (@BoxingInsider) June 27, 2021

Previo | Se lleva a cabo la presentacin.

Previo | Momento del duelo coestelar. Lubin busca su sexta victoria al hilo. Rosario llega de una cada frente a Jermell Charlo.

3 round | SE TERMIN! Adames despierta su instinto y con un bobazo de izquierda manda a dormir a Salazar. EL refer termina la pelea.

The one hitter quitter Carlos Adames KOs Alexis Salazar in round 3. #SalazarAdames#DavisBarriospic.twitter.com/RLJiCbFuiZ ? SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) June 27, 2021

3 round | Terrible descuido de Adames, el refer le descuenta dos puntos. De forma muy polmica, pero Salazar est boxeando muy extrao.

2 round | El mexicano supo combinar los jabs con los ganchos, pero la derecha de Adames sorprendi a Salazar. Un movimiento muy extrao del tapato lo puso en complicaciones y qued de espaldas; pero logr resistir.

1 round | Salazar luce bien con el manejo del jab y estudia bien a Adames. Carlos tambin lo prueba en este salto y mide el alcance.

Previo | Salazar sube al ring en las 144 libras para medirse ante Adames. El mexicano llega como el underdog.

Batyr Akhmedov se llev el duelo eliminatorio por el ttulo regular de la AMB en el peso superligero. Con amplia superioridad se impuso ante el dominicano que ya no sali para el noveno asalto.

La herida en el pmulo era considerable para que no pudiera seguir, adems de una lesin en la mano. Ahora espera por una oportunidad por el cinturn y podra medirse ante el ganador del pleito entre Gervonta Davis y Mario Barrios.

Mike Tyson tiene un favorito para esta pelea y es Gervonta Davis. El ex campen de peso completo mostr su apoyo en redes sociales para el campen-campen, logra?ra hoy llevarse una corona ms a casa?

Hasta el momento estos son los resultados de las batallas que se han llevado a cabo en Atlanta. Hubo un empate dividido y par de nocauts.

Andrs Gutirrez vs. ngel Hernndez | Empate dividido (77-75, 75-77, 76-76) | Peso superligero Dalton Bodie vs. Trever Bradshaw | Dodie gana por TKO en el tercer round Stacey Selby vs. William Parra | Selby gana por TKO en el tercer round

OFFICIAL WEIGHTS / PESOS OFICIALES: Andres Gutierrez (38-2-1, 25KOs): 144 lbs

ngel Hernndez (17-16-3, 11KOs): 145.5 lbs#GutierrezHernandez#DavisBarriospic.twitter.com/Z8BX2P1FWi ? Mayweather Promotions (@MayweatherPromo) June 25, 2021

Para el entrenador Robert Garca, Mario Barrios es el indicado para llevarse el pleito ante Gervonta Davis. El coach admiti que el ‘Tank’ enfrenta un difcil reto esta noche, por lo que incluso podra decidirse en las tarjetas.

“Gervonta tiene una pelea dura. Tiene que pasar la prueba contra Barrios. Creo que Barrios le va a dar todo lo que pueda. l va a tener buenas posibilidades de lograrlo. Es tan alto y puede luchar inteligentemente y ganar ronda a ronda”; admiti.

Antes de su segunda defensa de ttulo, Mario Barrios habl sobre el difcl reto que implica enfrentarse a Davis. Llega de una victoria ante Akhmedov muy controvertida.

“Me sorprendi mucho escuchar su nombre. Pero le respeto por querer ese tipo de pelea, ese tipo de desafo. Pero, sabes, es un desafo muy peligroso. Es una gran oportunidad no solo para m, sino tambin para l”; coment el campen para BoxingScene.

Gervonta Davis sube una divisin ms en su carrera. El ‘Tank’ posee campeonatos del peso superpluma y ligero.Hoy quiere hacerse de la triple corona y desbancar al ‘Azteca’.

Por si fuera poco, Gervonta registra hasta marca de 15 nocauts al hilo. Hoy quiere seguir reafirmando su camino como uno de los mejores libra por libra.

Gervonta Davis detuvo la bscula en 139 3/4 libras, mientras que el ‘Azteca’, vigente campen, lo hizo en 139 1/2 libras, por lo que la pelea est completamente confirmada.

El combate por el cinturn superligero de la AMB lo podrs ddsfrutar en PPV por ShowTime. Mientras que para Latinoamrica, incluyendo Mxico, el duelo est por ESPN 2.

Estos sern los pleitos que veremos en Atlanta, donde el duelo estelar es el combate entre Gervonta Davis y el ‘Azteca’ Mario Barrios.

Mario Barrios vs Gervonta Davis // Por el ttulo mundial Regular de peso sper ligero de la AMB

Erickson Lubin vs Jeison Rosario // Por el ttulo mundial Silver de peso sper wlter del CMB

Batyr Akhmedov vs Algenis Mndez // Peso sper ligero

Carlos Adames vs Alexis Salazar // Peso sper wlter

Leduan Barthelemy vs Viktor Slavinskyi // Peso sper pluma

Andres Gutierrez vs TBA // Peso sper ligero

Dalton Bodie vs Trever Bradshaw // Peso sper mediano

Stacey Selby vs TBA // Peso sper ligero

El pleito estelar errar la noche en Atlanta y comenzar aproximadamente a las 21:00 ET, 18:00 PT. Pero si vives en otra regin del mundo estos son los horarios.

Mxico: 20:00 horas

Estados Unidos: 21:00 ET, 18:00 PT, 2:00 BST

Argentina: 22:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Chile: 21:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

Si alguien ha subido al estrellato en los ltimos aos es Gervonta Davis. Desde que firm con Mayweahter ha ido en ascenso. Su incursin en el pugilismo se lev a cabo en lugares sombros, tras el abandono de sus padres pas por diferentes hogares.

Hasta ahora ha sido campen en el peso superpluma y ligero, pero ahora busca coronarse en una nueva divisin. Hoy tiene u na oportunidad inigualable y superar a Barrios de forma contundente.

Mario Barrios es un peleador de ascendencia mexicana que actualmente ostenta la corona del peso superligero de la AMB. El ‘Azteca’ psoee un registro invicto de 26-0 con marca de 26-0 y 17 triunfos por la va corta.

Desde el 2019 se adjudic el cinturn de la Asociacin tras imponerse en las tarjetas a Akhmedov. Su ltima defensa fue ante Ryan Karl en octubre de 2020 por KO.

Hola, hola a todos, bienvenidos al directo de la pelea por el ttulo superligero de la AMB entre Gervonta Davis y Mario Barrios. Hoy el ‘Azteca’ expone el cinturn ante el alumno de Floyd Mayweather.

Gervonta regresa al ring desde aquella gran exhibicin donde unific ante Leo Santa Cruz. Con un potente nocaut se llev los cinturones a caza y dej en claro su gran nivel.

Pero hoy busca arrebatarle el ttulo a Barrios, quien llega invicto y tiene mayor alcance. Sin duda ser un gran enfrentamiento donde lo mejor puede verlo por MARCA Claro USA.