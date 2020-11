David Rosario: ‘No traicioné a Panamá, ni lo voy hacer’

Rosario logró los dos primeros triunfos de Panamá, ante Paraguay en la primera ventana del clasificatorio, pero mañana ante Brasil y el sábado ante Uruguay no estará, por razones descritas por el entrenador. “Hice todo lo que estuvo a mi alcance, se me complicó y lamentablemente no estoy”, finalizó.

“Tengo un acuerdo sin garantía, yo no cobro ni un centavo en todo el año, solo recibo paga por los dos partidos por ventana, y yo no puedo estar un año sin cobrar, necesito trabajar”, apuntó Rosario.

“No traicioné a Panamá, nunca lo hecho, ni lo voy a hacer. Nunca me he negado a Panamá, simplemente comuniqué que estaba imposibilitado para trasladarme desde donde estoy a Argentina y regresar, porque iba a perder el trabajo y quedaría después del domingo como un desempleado más”, precisó el actual entrenador del club Real Estelí del baloncesto de Nicaragua.

El entrenador puertorriqueño David Rosario dijoayer que no “traicionó” a la selección de baloncesto de Panamá y que “nunca” lo hará, tras las críticas recibidas por tomar la decisión de no dirigir al país en la segunda ventana hacia la Copa América de 2022.

