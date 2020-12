David Rees vuelve a revolucionar las redes con una canción en la que recopila los momentos más importantes de 2020

Sin dejar de lado los tsunamis, explosiones, los incendios de Australia y con especial mención al movimiento Black Lives Matter , continúa el conocido como ‘El chico del ukelele’ hace un repaso por 2020. Rees dedica algunos versos, también, a los que ya no están: “Por los que ya no están, yo lloré. Por ‘Black Panther’ y Kobe, también. Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera porque volviera Pau Donés “

En el año 2019, David no llevó a cabo su famoso remember del año, aunque, tal como él afirma, podría haber sido el mejor momento, pues habría podido incluir su propia canción. Y, aunque ha confesado que, debido a un desastre amoroso, el 2020 no ha sido, precisamente, su mejor año , ha compuesto un nuevo tema que resume a la perfección este año tan catastrófico para todos.

You May Also Like