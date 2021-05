David de Gea, foco de los memes tras fallar el penalti decisivo de la final de la Europa League

De Gea:”Bueno no he parado ninguna a ver si meto el penalti”

Fue en esa tanda de penaltis eterna que se llevó el Villarreal , en la que los porteros tuvieron que lanzar después de que lo hicieran los 11 jugadores de campo de cada equipo. Rulli no falló en el suyo, pero De Gea sí. El portero español ( que no se ha parado ni un penalti en partido oficial desde 2016 ) empezó a recibir las burlas en las redes, muchas de ellas compartidas con su pareja Edurne .

David de Gea fue el villano de los aficionados del Manchester United , pero no porque tuviera una cantada o porque no parase un disparo fácil. Todo lo contrario, de hecho: erró en un disparo que hizo él .

