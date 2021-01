David Culley es el nuevo head coach de Texans

Culley, quien ha estado con la organización de los Ravens desde 2019, ha trabajado como entrenados asistente en la NFL desde 1994 y ha vivido periodos con Tampa Bay, Pittsburgh, Filadelfia, Kansas City y Buffalo. Inició su carrera como asistente a nivel universitario y pasó la temporada 1991-93 at Texas A&M.

Culley, que por mucho tiempo ha fundido como asistente, recibirá su primera oportunidad como head coach y dirigirá un equipo que vive una etapa conflictiva en que, según dijo una fuente a The Associated Press esta semana, el quarterback estrella Deshaun Watson ha pedido ser canjeado.

