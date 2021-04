David Broncano recibe una lección y una ‘caricia’ de Sandor Martín, campeón de Europa de boxeo

El campeón de Europa del peso superligero no pudo evitar hacer un conato de golpe, si bien no se puede calificar de puñetazo . Más bien una caricia en la cara que, frame a frame, ha dado mucho juego en las redes sociales.

No se puede calificar de combate porque no hubo ni intento. Broncano mucho hacía con intentar hablar con el protector bucal sin escupirlo, mientras el púgil barcelonés bromeaba tentándole a que le diera en la cara.

You May Also Like