David Broncano comparte la rutina de entrenamiento de su padre durante la cuarentena del coronavirus

En una publicación posterior volvió a bromear, al asegurar que “por cómo he terminado hoy la sesión de escaleras, he debido alcanzar el campo base 2 del Annapurna . Claro, que no tiene mérito: iba escuchando a Aute.

Javier Broncano tiró de humor para dar “un consejo”, pues aclaró que “esto podría hacerse en zapatillas, pero esa no es la actitud. Hay que ponerse calzado de senderismo”, al tiempo que aseguró que “mañana echaré unas cuantas alubias más para subir al Espino . Más adelante empezaré a cargar una mochila con leña de oliva o lo que sea. Me estoy flipando, lo sé. Pero ya sueño con el Mulhacén , con el Midi d’Osssau , con el Aneto …”.

Dada la enorme cantidad de repeticiones que debe hacer, el progenitor de David Broncano explicó que para no perder la cuenta “he puesto en un bol 125 alubias y he pasado una alubia a otro bol con cada subida. Todo fácil y barato. La banda sonora ha sido Zaz”, llegó a asegurar.

El hombre explicaba en su post el origen de su entrenamiento , pues “como el deporte que me gusta es andar por el monte, he decidido practicar con la escalera del patio de casa”.

