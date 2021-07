David Alaba, nuevo positivo en coronavirus en las últimas pruebas del Real Madrid

El ex del Bayern se ha presentado esta misma mañana en Valdebebas para someterse a las pruebas pertinentes. Tras no arrojar un resultado concluyente , el austriaco se ha marchado a un hospital donde se ha confirmado su positivo en Covid-19. Alaba aún se encuentra buscando casa en Madrid, por lo que hará su confinamiento en el hotel en el que se encuentra alojado.

