David Alaba, nuevo jugador del Real Madrid

El defensa es el primer futbolista nuevo del Real Madrid que, ahora mismo, no tiene entrenador después de la dimisión de Zinedine Zidane . Su fichaje se ató meses antes, por lo que queda por ver si es del gusto del nuevo técnico o, por el contrario, no cuenta con él, lo que supondría un serio problema.

Su incorporación viene a resolver el problema de los centrales. Tanto Raphael Varane como, sobre todo, Sergio Ramos no tienen garantizado su futuro en el club blanco, y el austriaco se puso a tiro desde hace meses. Él mismo fue el encargado de anunciar que no iba a seguir en el conjunto bávaro la próxima temporada.

