David Aganzo gana las elecciones de la AFE, pero Toquero lo denuncia a la policía por fraude

Según ha relatado Deportes COPE, Aganzo ha ganado por más de 1.000 votos , pero su rival no ha aceptado la resolución y ha denunciado a la policía lo ocurrido. El exfutbolista de Athletic y Alavés entre otros afirma que había votos duplicados y de gente no censada, además de haberse roto en varias ocasiones la custodia de las urnas. Toquero acusa a Aganzo y su candidatura de fraude electoral.

You May Also Like