Datos epidemiológicos de la Covid-19 muestran las primeras señales de alerta

Arturo Rebollón, epidemiólogo afiliado a la University of South Florida, indicó que hay señales de alerta para no bajar la guardia, como es el aumento de 10% en los casos esta semana, con respecto a la anterior, así como el aumento de hospitalizados.

Arturo Rebollón, epidemiólogo afiliado a la University of South Florida, indicó que la mayoría de los casos nuevos se concentran en Darién, Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé, y recomendó a las autoridades reforzar la prevención. No obstante, manifestó que las cifras están aún dentro del rango de lo esperado con la reactivación de la economía.

You May Also Like