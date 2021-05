Darnos la oportunidad | La Prensa Panamá

Francamente, a la luz de lo que pasa en muchos lugares del mundo, en este momento en que los partidos políticos están en sus números más bajos en cuanto a la percepción que tiene la gente sobre ellos, supongo que percibir a un grupo independiente, que al margen de lograr convocar la constituyente, pueda tomar liderazgo, no dejará de causarles cierta inquietud. Dos ejemplos: en la elección de constituyentes en Chile, los percibidos como independientes fueron los grandes ganadores y, en Panamá, en 2019, la campaña de no a la reelección demostró que muchos están (o debo decir, estamos) hartos de la forma como los partidos políticos se aprovechan de un proceso acordado por ellos mismos para, a base de residuos, apoderarse de curules legislativas que, si se contara voto a voto, no obtendrían.

Uno de los temas que generará mucha discusión durante el próximo año, será el que se refiere a la decisión de redactar una nueva Constitución para Panamá. Si bien no existe ninguna garantía que un cambio constitucional será la solución a los serios problemas nacionales y cambiará las reglas que facilitan mucha de la maleantería en que estamos sumidos, no puede tampoco descartarse por completo como una opción válida.

