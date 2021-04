Darias, a las CC AA que no están inoculando en Semana Santa: “Antes decían que no había vacunas: hay vacunas”

Aragón, por su parte, ha asegurado que no vacunará el jueves y viernes. La decisión dice que no se debe a falta de personal, sino a escasez de dosis. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, quien ha descartado inmunizar durante los festivos de Jueves Santo y Viernes Santo porque “ no habría material suficiente”.

La ministra ha hecho un “llamamiento desde el Gobierno de España a las comunidades que no están vacunando” en Semana Santa para que lo hagan y no paralicen la vacunación. También ha agradecido el esfuerzo de las que sí están vacunando en estas fiestas.

Con las últimas remesas, Sanidad garantiza que las comunidades tienen dosis para seguir vacunando esta Semana Santa : “Antes decían que no podían vacunar porque no había vacunas: hay vacunas . Y así con un incremento importante cada semana que pase”, ha asegurado Darias.

